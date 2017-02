Actualidade

A ex-ministra da Educação Maria de Lurdes Rodrigues afirmou hoje que o tema da avaliação de professores terminou, reconhecendo que o modelo que tentou impor aos professores foi "mal sucedido" e falhou.

"Ao longo do percurso foi um projeto mal sucedido, sem êxito", disse a ex-ministra aos jornalistas no final de uma conferência organizada em Lisboa, pela Fundação Francisco Manuel dos Santos para analisar os resultados do PISA 2015, o último relatório do programa internacional de avaliação de alunos da OCDE.

Para Maria de Lurdes Rodrigues a pergunta que se deve colocar agora é se devem ser encontrados outros instrumentos para melhorar a qualidade do sistema.