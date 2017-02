Actualidade

Quase 20 aldeias do concelho de Bragança com dificuldades de rede para telemóveis e Internet vão ter as comunicações melhoradas através de um protocolo celebrado hoje para instalação dos equipamentos de acesso às Tecnologia de Informação e Comunicação.

A Câmara de Bragança e a operadora Vodafone oficializaram o protocolo para melhores comunicações no meio rural, nomeadamente nas aldeias próxima da fronteira, onde em algumas não existe rede e os telemóveis apanham apenas os serviços espanhóis.

A rede móvel da Vodafone passa, assim, a estar disponível, ou é reforçada, nas localidades de Varge, Aveleda, Rio de Onor, Guadramil, Montesinho, França, Portelo, Petisqueira, Rabal, Milhão, Babe, Serapicos, Castro de Avelãs, Pereiros, Sendas, Fermentãos, Vila Franca e Gondesende.