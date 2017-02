Actualidade

A diretora-geral do Tesouro e Finanças, Elsa Roncon Santos, vai deixar o cargo e é substituída internamente a partir de segunda-feira, até que seja selecionada outra pessoa, um processo que o Governo pretende realizar "com a maior brevidade possível".

Em comunicado hoje emitido, o Ministério das Finanças refere que a diretora-geral do Tesouro e Finanças (DGTF), Elsa Roncon Santos, "cessará funções, a seu pedido, a partir do dia 13 de fevereiro de 2017" e que vai realizar "com a maior brevidade possível o processo de seleção e de nomeação do novo Diretor-Geral do Tesouro e Finanças".

No entanto, até que este processo esteja concluído, o lugar vai ser assumido, "em substituição", pela atual subdiretora-geral, Maria João Araújo.