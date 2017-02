Actualidade

A cantora e compositora angolana Aline Frazão, que em outubro último editou o álbum "Insular", inicia em março uma digressão internacional, que a levará a dez palcos, passando, entre outros, pelo B.Leza, em Lisboa.

A digressão inicia-se no dia 03 de março, em Luanda, abrindo a cantora a quarta temporada do "Show do Mês", no Royal Plaza Hotel, em Luanda, palco a que regressa no dia seguinte.

"Insular" é o terceiro álbum da cantora e compositora, que, em declarações à agência Lusa, em novembro do ano passado, afirmou tratar-se de um disco de translação entre opostos e mais planeado conceptualmente do que os anteriores.