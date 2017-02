Actualidade

A economia de Moçambique reduziu o crescimento no ano passado para 3,3%, metade do que tinha crescido no ano anterior, anunciou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE) local, nas Contas Preliminares Nacional de 2016.

De acordo com uma nota colocada no site e consultada hoje pela Lusa, "com base nas estimativas do PIB, calculadas como o somatório dos quatro trimestres de 2016, a economia moçambicana cresceu, em termos reais, 3.3%".

Esta expansão da economia, a mais baixa deste século, "representa uma desaceleração da economia em 3,3 pontos percentuais relativamente a 2015", ou seja, Moçambique cresceu no ano passado apenas metade do que tinha crescido no ano anterior.