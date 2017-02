Actualidade

A Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) alertou hoje para um agravamento das condições meteorológicas durante o fim de semana, devido à chuva e vento nas regiões do sul, sobretudo no Baixo Alentejo e Algarve.

Além da precipitação e do vento, a ANPC, com base em previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), prevê queda de neve acima de 800/1000 metros de altitude, subindo gradualmente a cota para 1200/1400 metros durante o dia de hoje e até a manhã de sábado.

Quanto à agitação marítima na costa ocidental, são esperadas ondas com 4 e 5 metros de altura até a final da manhã de sábado, enquanto a agitação marítima na costa sul se ficará por ondas de 2 a 3 metros, passando a 3 metros a partir da noite de sábado e até final da manhã de domingo.