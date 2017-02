Actualidade

A Serra de São Mamede, em Portalegre, no Alto Alentejo, ficou hoje à tarde "pintada de branco" com a neve que caiu com "alguma intensidade", sobretudo nos pontos mais altos, disse à agência Lusa fonte da GNR.

De acordo com o oficial de relações públicas do Comando Territorial de Portalegre da GNR, tenente-coronel Carlos Belchior, a estrada que dá acesso ao posto de vigia e às antenas, no ponto mais alto da serra, está a ser "controlada" por militares da força de segurança, tendo já sido colocada "sinalização preventiva".

"A última parte desta estrada é muito inclinada e foi colocada alguma sinalização de aviso para que os condutores não subam até à parte final, pois podem despistar-se", disse.