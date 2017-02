Actualidade

A Europa de hoje, como a Europa de Stefan Zweig, está nas mãos da Alemanha e corre novamente o risco de se desmoronar, não por via de uma explosão bélica, mas de uma implosão interna, considera o sociólogo Viriato Soromenho Marques.

O professor universitário vai estar no centro de um debate subordinado ao tema "A Europa de hoje e a Europa de Zweig", que se realiza no sábado, no âmbito do filme "Stefan Zweig - Adeus, Europa", que se estreia a 23 de fevereiro, pelos 75 anos da morte do escritor austríaco.

Na perspetiva do professor catedrático da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, é possível e legítimo fazer uma analogia histórica entre a Europa dos anos 30 (antes da Segunda Guerra Mundial) e a de 2017, porque, apesar das diferenças, "há pontos de contacto preocupantes".