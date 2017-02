Actualidade

Pelo menos 17 pessoas morreram hoje na cidade angolana do Uíge, norte do país, alegadamente ao forçarem a entrada no estádio municipal 04 de Janeiro, para assistirem à partida inaugural do Girabola de 2017.

A informação foi prestada à Lusa por fonte da equipa da casa, o Santa Rita de Cássia, que se estreia esta época no principal campeonato angolano de futebol, tendo defrontado esta tarde o Recreativo do Libolo, no primeiro jogo da jornada inaugural, partida que os forasteiros venceram por 1-0.

A mesma fonte indicou que o incidente, que terá provocado ainda mais de 60 feridos, terá levado à morte, por asfixia, de vários adeptos, incluindo crianças.