Actualidade

O Ministério da Cultura vai abrir, até final de março, duas linhas de financiamento para apoio às artes, no montante de 2,5 milhões de euros, anunciou hoje o gabinete do secretário de Estado da Cultura, Miguel Honrado.

As verbas têm por objetivo garantir estabilidade à atividade artística, na fase de transição entre modelos de apoio, que se encontra em curso, e destinam-se a projetos e ao reforço de planos de atividade regular, segundo o comunicado da secretaria de Estado, hoje divulgado.

O anúncio foi feito esta tarde, horas depois de terminada a última de cinco reuniões que o secretário de Estado da Cultura manteve, ao longo desta semana, com agentes do setor, nas diferentes Direções Regionais de Cultura do país.