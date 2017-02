Actualidade

Daniel Tarullo, membro da Reserva Federal (Fed) e um dos responsáveis pela regulação bancária no banco central norte-americano, anunciou hoje a sua demissão.

Numa carta dirigida ao Presidente norte-americano, Donald Trump, Tarullo indicou que quer cessar funções "por volta do dia 05 de abril".

A saída de Tarullo abre caminho à escolha por Trump de um responsável para a supervisão em linha com as posições que tem defendido de atenuar as medidas de regulação aprovadas depois da crise financeira de 2008.