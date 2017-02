Actualidade

O Arouca cegou a acordo para a transferência do treinador Lito Vidigal para os israelitas do Maccabi Telavive, anunciou hoje a equipa da I Liga portuguesa de futebol, na sua página oficial no Facebook.

"O FC Arouca chegou a acordo com o Maccabi Telavive FC para a saída do treinador angolano Lito Vidigal. O Futebol Clube de Arouca agradece todo o trabalho ao treinador angolano ao longo deste período de uma época e meia", lê-se.

Lito Vidigal, de 47 anos, chegou ao Arouca no início da temporada passada, na qual levou o clube a uma histórica qualificação para as pré-eliminatórias da Liga Europa.