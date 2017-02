Actualidade

O Peru decretou na sexta-feira o estado de exceção, durante 30 dias, na província de Cotabambas devido ao protesto de milhares de camponeses que exigem o cumprimento dos compromissos do consórcio que explora a mina Las Bambas.

Um decreto da presidência do Conselho de Ministros, publicado no diário oficial El Peruano, indica que durante o estado de emergência ficam suspensos os direitos relativos à liberdade e segurança individuais, inviolabilidade de domicílio e liberdade de reunião e de trânsito, prevendo a mobilização de militares para apoiar a Polícia Nacional do Peru na sua missão de manter a ordem interna na província.

As comunidades rurais próximas de Las Bambas - o quarto maior depósito de cobre do mundo - protagonizam desde segunda-feira uma paralisação, bloqueando as saídas da mina, para exigir ao Governo e à mineira cumpram uma série de solicitações negociadas desde 2015.