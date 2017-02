Actualidade

Empresas de Mossack Fonseca, no centro do escândalo "Papéis do Panamá", bancos e telefónicas aparecem numa lista parcial, divulgada na sexta-feira, de doadores da campanha de 2014 que levou à eleição do Presidente panamiano, Juan Carlos Varela.

Juan Carlos Varela publicou na sexta-feira uma cópia autenticada pelo Tribunal Eleitoral (TE) da lista de contribuições privadas que recebeu durante a campanha - que ascendem a 9,73 milhões de dólares.

O chefe de Estado esclareceu, através da sua conta na rede social Twitter, que o relatório do TE vai até 21 de fevereiro de 2014, indicando que, até à próxima segunda-feira, irá receber a "informação completa", até junho de 2014, para "publicação imediata".