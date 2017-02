Actualidade

Os irmãos Coen vão rever e polir o guião da nova versão do filme "Scarface", que tem estreia prevista para o verão do próximo ano e o ator mexicano Diego Luna como protagonista, anunciou a Universal Pictures.

Ethan e Joel Coen vão retocar o guião do "remake" da célebre história de "Scarface", levada ao ecrã em 1932 pela mão do cineasta Howard Hawks e em 1983 sob as ordens do realizador Brian de Palma e com o ator Al Pacino.

Não é a primeira vez que os irmãos e realizadores norte-americanos Coen são contratados para aperfeiçoar um guião, já que fizeram o mesmo para os filmes "Unbroken" (2014), de Angelina Jolie, e "Bridge of Spies" (2015), de Steven Spielberg.