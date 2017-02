Actualidade

A aliança da oposição venezuelana Mesa de Unidade Democrática (MUD) informou hoje que entregou um documento aos mediadores do diálogo com o Governo do Presidente, Nicolás Maduro, em que impõe quatro condições para retomar conversações com o Executivo.

Segundo a MUD, o Governo da Venezuela terá que anunciar uma data concreta para a realização de eleições, libertar todos os presos políticos, atender urgentemente as vítimas da crise humana e respeitar as atribuições da Assembleia Nacional (parlamento), onde a oposição detém a maioria.

Num comunicado, divulgado em Caracas, a MUD insiste ainda que "a experiência de diálogo que se desenvolveu na Venezuela entre 30 de outubro e 06 de dezembro de 2016, é um capítulo fechado que não se voltará a abrir devido a incumprimento do Governo".