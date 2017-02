Actualidade

O Play - Festival de Cinema Infantil e Juvenil arranca hoje, em Lisboa, com uma programação que inclui um filme-concerto com noiserv, uma festa do pijama com curtas-metragens e a atribuição, pela primeira vez, de um prémio.

A quarta edição do Play vai prolongar-se até 19 de fevereiro, no cinema São Jorge e na Cinemateca Júnior, com curtas e longas-metragens exibidas e dirigidas aos mais novos, até aos 13 anos.

O Play vai abrir com a longa-metragem de animação "Louis e Luca - A grande corrida do queijo", de Rasmus Stivertsen, recomendado para crianças partir dos seis anos.