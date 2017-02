Actualidade

A Vitacress Portugal, que produz e comercializa hortícolas, bateu em 2016 o recorde de vendas, faturando 25 milhões de euros, e espera neste ano um aumento entre os 5 e os 10%, disse o diretor geral da empresa.

"Foi um ano recorde em termos de vendas da Vitacress. Tivemos uma faturação de 25 milhões de euros", disse o diretor geral da Vitacress, Luís Mesquita Dias, no âmbito da participação na Fruit Logistica, a maior feira de frutas e legumes do mundo, que decorreu em Berlim.

Em 2016, a faturação subiu no total 8%, sendo que no mercado ibérico o aumento foi de 15%, em parte devido à introdução de novos produtos, mas também "à dinâmica geral do mercado, que está efetivamente em crescimento" e que também permitiu aumentar a quota da empresa.