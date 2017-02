Actualidade

Pelo menos quatro civis foram mortos quando "capacetes azuis", da missão das Nações Unidas na República Centro-Africana (MINUSCA), abriram fogo contra uma multidão, no oeste do país, disseram hoje à agência Efe as autoridades locais.

Na tarde de sexta-feira, registaram-se momentos de tensão em Bouar, quando um falso alarme de um ataque armado causou pânico entre a população, que começou a correr pelas ruas, assustada, e à procura de um local para se esconder.

"As forças de paz da missão da ONU abriram fogo contra a multidão e mataram quatro civis, que corriam em direção ao campo da MINUSCA para procurar refúgio", explicou o deputado de Bouar, Benjamin Kaigma, que precisou que os soldados são do Bangladesh.