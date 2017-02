Actualidade

O encenador franco-marroquino Mohamed El Khatib partiu de entrevistas, 'emails', 'sms' e documentos para a peça "Acabar em beleza", uma história de luto, a estrear no Salão Nobre do Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa, no dia 18.

Estas fontes reais serviram de inspiração a Mohamed El Khatib para, sozinho, em palco, reconstruir a história de um luto, do luto de sua mãe.

A história remonta a 2012, quando Mohamed El Khatib fazia uma residência artística, em Bruxelas, em torno do que chamou "escrita do íntimo", uma procura que o levou a examinar modos de traduzir a sua língua materna, o árabe, para uma linguagem teatral, através de entrevistas feitas à sua própria mãe.