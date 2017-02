Actualidade

Um acidente com um autocarro registado pelas 11:25 está a condicionar a circulação nos dois sentidos na autoestrada número 1, junto do quilómetro 48, informou hoje fonte do Comando Geral da GNR.

A mesma fonte explicou à agência Lusa que o pesado de passageiros circulava no sentido sul-norte, mas que, com o despiste, passou para a faixa contrária.

A circulação no sentido sul-norte está a fazer-se pela berma, enquanto no outro sentido se faz pela via mais à direita.