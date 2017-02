Actualidade

Familiares de agentes policiais continuam, hoje de manhã, a bloquear o acesso aos quartéis no estado do Espírito Santo, apesar do acordo, alcançado sexta-feira, para terminar a greve, iniciada há uma semana, que causou o caos na região.

O acordo previa que a greve terminasse às 07:00 de hoje (09:00 de Lisboa), hora em que os polícias e bombeiros militares deveriam regressar ao trabalho, sem que fossem alvo de sanções disciplinares.

No entanto, a situação mantinha-se hoje de manhã como nos últimos dias.