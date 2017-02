Actualidade

Apesar de nunca ter havido um referendo vinculativo em Portugal, os partidos com assento parlamentar rejeitam alterar a norma constitucional relativa ao número de eleitores necessários para que seja válido, mas estão abertos a afinar a lei.

A 11 de fevereiro de 2007, o 'sim' venceu o referendo sobre a despenalização da Interrupção Voluntária da Gravidez mas, à semelhança das duas anteriores consultas populares nacionais, não foi juridicamente vinculativo, uma vez que não cumpriu o ponto 11 do artigo 115.º da Constituição que estabelece que o "referendo só tem efeito vinculativo quando o número de votantes for superior a metade dos eleitores inscritos no recenseamento".

Questionados pela agência Lusa, todos os partidos com assento parlamentar rejeitaram alterar este critério. O PS, BE e PAN foram perentórios na recusa de referendos sobre questões de direitos fundamentais enquanto o PSD considerou esta posição "absolutamente demagógica".