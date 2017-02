Futebol/Uíge

A liga espanhola de futebol decretou hoje um minuto de silêncio nos jogos dos dois campeonatos profissionais deste fim de semana em memória das vítimas da tragédia ocorrida na sexta-feira no estádio municipal 4 de Janeiro, em Uíge, Angola.

A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) aceitou o pedido da liga, com o minuto de silêncio a respeitar-se antes dos jogos da 22.ª jornada do primeiro escalão e da 25.ª do segundo.

O jogo inaugural do campeonato angolano de futebol (Girabola) entre o Santa Rita de Cássia e o Recreativo do Libolo teve milhares de pessoas a tentar assistir à partida num estádio com capacidade para centenas de lugares.