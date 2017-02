Actualidade

O secretário-geral do Podemos, Pablo Iglesias, advertiu hoje os militantes que não podem esquecer-se de quem são nem se confundir com a "geografia ideológica" do parlamento, porque o PP e o PSOE continuam a ser o projeto das elites.

Esta foi uma das ideias que Iglesias defendeu na apresentação do seu documento político no congresso do partido, em que apelou também para que o Podemos lidere, a par das suas "forças irmãs" e da sociedade civil, "um bloco social de mudança".

"Não nos confundamos, não reconheçamos a geografia ideológica do parlamento. Eu sou de esquerda, mas não acredito na geografia parlamentar de que o PP é a direita e o PSOE é a esquerda. São representantes das elites", disse Iglesias.