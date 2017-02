Actualidade

O presidente do clube de andebol Passos Manuel, ao qual pertence a equipa que sofreu hoje um capotamento na auto estrada número 1, informou não haver "situações graves" no acidente ocorrido esta manhã na zona de Aveiras de Cima.

Em declarações à Agência Lusa, José Emídio indicou ter a informação que "aparentemente não há situações graves" entre as vítimas do acidente e que aguarda mais "avaliações das autoridades hospitalares".

As jogadoras partiram esta manhã de Lisboa, com destino ao Porto, onde iriam competir com o Académico FC, num jogo da 1.ª divisão feminina do campeonato nacional de andebol.