Actualidade

O Feirense venceu hoje o Tondela por 1-0, em jogo da 21.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, disputado no estádio João Cardoso, em Tondela.

O único golo do encontro foi apontado por Tiago Silva, aos 82 minutos, na cobrança de uma grande penalidade.

Com esta vitória, o Feirense subiu provisoriamente ao 12.º lugar, com 25 pontos, enquanto o Tondela manteve-se no 17.º e penúltimo lugar, com 14 pontos, mais um que o último, o Nacional, que recebe no domingo o Belenenses.