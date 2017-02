Actualidade

Uma embarcação que fazia a ligação entre Quelimane e Madal, no norte de Moçambique, naufragou esta madrugada, disse à agência Lusa o porta-voz do comando da Polícia de Moçambique na província da Zambézia.

Segundo o porta-voz da polícia, a embarcação seguia com um número indeterminado de passageiros no rio Chipaca, fazendo a ligação entre as duas margens.

A lancha, segundo outra fonte contactada pela Lusa, terá embatido numa estrutura que fazia parte de uma ponte já destruída há alguns anos.