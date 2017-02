Actualidade

O Arouca anunciou hoje a contratação do técnico Manuel Machado para ocupar o cargo treinador, após a saída de Lito Vidigal, na sexta-feira.

No dia seguinte à confirmação da ida de Lito Vidigal para o Maccabi de Tel Aviv, em Israel, o Arouca voltou a usar a rede social Facebook para anunciar o nome do novo treinador.

Manuel Machado, que até dezembro orientava o Nacional da Madeira, foi o escolhido, sem que o clube tenha divulgado a duração do contrato. O novo treinador começa a trabalhar com o plantel já no domingo, às 16:00, depois do grupo cumprir um dia de folga.