Actualidade

Alguns milhares de pessoas manifestarem-se hoje na Alemanha contra as expulsões de afegãos que viram os seus pedidos de asilo rejeitados devido à escalada de violência naquele país, informou os organizadores e vários órgãos de comunicação.

Em Berlim, a marcha iniciou-se na Praça de Brandebourg e envolveu cerca de duas mil pessoas, segundo os organizadores, enquanto em Dusseldorf, no oeste do país, concentraram-se cerca de mil pessoas, relatou o jornal regional Rheinische Post.

Respondendo ao apelo de organizações de defesa dos direitos do Homem e de ajuda a migrantes, alguns manifestantes mostraram cartazes para pedir o fim das deportações e com as palavras "Afeganistão não é um país seguro".