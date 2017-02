Futebol/Uíge

O Presidente da República de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, enviou hoje ao seu homólogo angolano, José Eduardo dos Santos, uma carta de condolências, lamentando a tragédia que sexta-feira vitimou 17 pessoas na província do Uíge.

"Foi com profunda consternação que tomei conhecimento da tragédia ocorrida durante o arranque do campeonato angolano de futebol no estádio municipal 4 de janeiro, no Uíge, causando a morte a 17 pessoas e ferindo gravemente dezenas", escreveu Jorge Carlos Fonseca.

O chefe de Estado cabo-verdiano, que se dirige a José Eduardo dos Santos como irmão, expressou "em nome do povo de Cabo Verde" e em seu nome pessoal "solidariedade" e "profundas condolências" ao presidente angolano, aos familiares da vítimas e ao "povo amigo e irmão de Angola.