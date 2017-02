Actualidade

O Governo alemão revelou que 91 mesquitas foram vandalizadas, no país, no ano passado.

Num relatório enviado à agência Associated Press ao final da noite de sexta-feira, o Governo alemão revela que a maioria dos ataques (21) ocorreu no estado alemão da Renânia do Norte-Vestefália (oeste), onde estão o maior número de imigrantes muçulmanos.

O relatório não detalhava o teor dos ataques, mas indicava que a polícia identificou suspeitos de 12 casos e fez uma detenção.