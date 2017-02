Futebol/Uíge

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, enviou hoje ao homólogo angolano uma mensagem de "profundo lamento e solidariedade" pelas vítimas, feridos e familiares afetados pela tragédia no Estádio de Uíge, em Angola.

"Ao tomar conhecimento do trágico incidente ocorrido no Estádio 4 de Janeiro (...), o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, enviou uma mensagem ao seu homólogo de Angola, Artur Almeida e Silva, onde exprime o 'profundo lamento e solidariedade para com todas as vítimas, feridos e familiares, nesta hora difícil e de dor'", pode ler-se na nota publicada no site oficial da FPF.

Pelo menos 17 pessoas morreram na sexta-feira, alegadamente ao tentarem forçar a entrada no estádio 04 de Janeiro, onde a equipa do Uíge, o Santa Rita de Cássia, se estreou no campeonato angolano de futebol (Girabola) com uma derrota por 1-0 frente ao Recreativo do Libolo.