Actualidade

Dois suspeitos de planearem ataques dos extremistas do Estado Islâmico (EI) na Europa foram presos na Turquia depois de terem sido interrogados durante 10 dias pela polícia, segundo a agência noticiosa local, Anadolu.

Mahamad Laban, 45 anos, de cidania dinamarquesa, e Mohammed Tefik Saleh, 38 anos, de cidadania sueca, terão recebido treino de armas e explosivos na Síria nos últimos três meses.

A agência Anadolu não avançou com pormenores sobre as detenções, mas referiu que a mulher de Saleh foi informada pelas autoridades suecas que o homem chegou à Síria para se juntar ao grupo terrorista em 2014, com as suas duas filhas.