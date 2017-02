Actualidade

O treinador do Sporting, Jorge Jesus, voltou hoje a sair em defesa do futebolista João Palhinha, depois da polémica ocorrida esta semana, com as palavras sobre a atuação do jovem no desafio com o FC Porto, no passado sábado.

Na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Moreirense, referente à 21ª jornada da I Liga, o técnico 'leonino' quis encerrar a controvérsia criada em torno das suas declarações após o clássico com o FC Porto, no qual considerou que a derrota por 2-1 se tinha ficado a dever a uma primeira parte infeliz, em que João Palhinha "não levou o guião certo" para o jogo.

"Aquilo que eu disse foi que o Palhinha não levou o guião certo. E normalmente, nas minhas equipas, quem passa o guião aos jogadores sou eu. A responsabilidade das ideias é minha. Se disse que ele não levava o guião certo, a responsabilidade é minha, estou a dizer que não transmiti aquilo que queria", afirmou.