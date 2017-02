Actualidade

O líder social-democrata, Pedro Passos Coelho, lembrou que o PSD foi até hoje o único partido que apresentou, no parlamento, um conjunto de iniciativas sobre descentralização, em resposta à posição assumida também hoje pelo primeiro-ministro socialista.

O presidente do PSD falava durante uma visita à Feira do Fumeiro de Vinhais, no distrito de Bragança, por onde passou também hoje de manhã o primeiro-ministro, António Costa, e apontou a aposta deste concelho transmontano nos produtos regionais como um exemplo de que a descentralização é sinónimo de desenvolvimento.

"Temos ouvido as intenções do Governo, mas para já o PSD foi e é ainda o único partido que apresentou mesmo projetos na Assembleia da República", afirmou o líder social-democrata.