Actualidade

A coordenadora do BE manifestou-se hoje confiante de que o Governo socialista acabe brevemente com a denominada "dupla penalização" das reformas e beneficie as pessoas com mais de 40 anos de contribuições para a Segurança Social.

"Seria um erro se, até fim de março, não tivéssemos já as alterações legislativas necessárias tanto para acabar com a 'dupla penalização' como para majorar as carreiras contributivas muito longas", afirmou Catarina Martins, no encontro nacional "+60, o BE em luta por um Estado Social para todos", em Lisboa.

A líder bloquista recordou a atuação do ministro democrata-cristão do setor, Pedro Mota Soares, que disse que "ia acabar com o congelamento das reformas antecipadas".