Vitória de Setúbal e Desportivo de Chaves empataram hoje 0-0, em jogo da 21.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Com esta igualdade, sadinos e flavienses mantiveram-se 'colados' na classificação, com o Desportivo de Chaves a seguir no sétimo lugar, agora com 21 pontos, os mesmos que o Vitória de Setúbal.

