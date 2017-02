Actualidade

Três projéteis de morteiro atingiram hoje a Zona Verde de Bagdade, onde estão as sedes do parlamento, do Governo e a maioria das embaixadas ocidentais, desconhecendo-se se há vítimas a registar.

De acordo com a agência de notícias espanhola Efe, que cita uma fonte policial, não há registo ainda de vítimas e o impacto material não está ainda contabilizado.

O lugar tem sido cenário de manifestações convocadas pelo influente clérigo Muqtada Al Sadr, durante as quais morreu um polícia em confrontos com os manifestantes.