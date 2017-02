Actualidade

As autoridades conseguiram já chegar junto do cidadão espanhol que hoje se perdeu no Parque Nacional da Peneda-Gerês, constatando que o jovem não está ferido, disse à Lusa o comandante dos Bombeiros Voluntários de Arcos de Valdevez.

Segundo Filipe Guimarães, que falava perto das 19:30, o homem caiu para um ribeiro de difícil acesso, onde permanecia ainda àquela hora, mas a conversar com os elementos das forças de socorro.

O espanhol terá escorregado numa zona íngreme na área da Peneda.