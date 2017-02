Actualidade

O partido espanhol Podemos encerrou hoje as urnas da assembleia de Vistalegre, em Madrid, com uma participação recorde em todos os processos de consulta aos militantes, indicaram fontes da formação citadas pela agência Efe.

Até ao final da tarde tinham votado 151.340 dos 456.878 inscritos com direito a voto, um número superior aos 149.444 militantes que exerceram o seu direito de voto na consulta de abril de 2016 sobre um possível pacto de governo com os socialistas do PSOE.

Os resultados desta consulta, que começou a 4 de fevereiro e na qual é eleito o novo secretário-geral, a direção do Podemos e definidas as orientações estratégicas, só serão conhecidos no domingo ao meio-dia.