O Estoril-Praia venceu hoje o Paços de Ferreira por 2-1, em jogo da 21.ª jornada da I Liga Portuguesa de futebol, disputado estádio António Coimbra da Mota, no Estoril.

Licá inaugurou o marcador para os anfitriões aos 10 minutos, mas o Paços de Ferreira repôs a igualdade aos 30, por Bernes. Três minutos depois, um autogolo de Pedro Monteiro voltou a colocar o Estoril-Praia em vantagem, fechando o resultado final.

Com esta vitória, o Estoril-Praia subiu ao 15.º lugar, com 19 pontos, enquanto o Paços de Ferreira mantém o 14.º posto, com 20.