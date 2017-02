Actualidade

O filme de animação português "Estilhaços", de José Miguel Ribeiro, venceu hoje um dos prémios do Festival Internacional de Curta-Metragem de Clermont-Ferrand, que termina hoje em França.

"Estilhaços" foi distinguido com o prémio de Melhor Filme Documentário, na competição internacional, de acordo com informação divulgada no 'site' do jornal francês La Montagne.

Na competição internacional daquele que é considerado um dos mais importantes festivais dedicados à curta-metragem estava um outro filme português: "Campo de Víboras", de Cristèle Alves Meira.