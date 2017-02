Actualidade

O Presidente da República considera que em Portugal "a coligação de esquerdas superou as expetativas", numa entrevista ao El País divulgada hoje no portal do diário espanhol e que deverá ser publicada na edição em papel de domingo.

"Portugal vive uma experiência inédita", afirma Marcelo Rebelo de Sousa, acrescentando que "ninguém sabia como se iria desenvolver o compromisso à volta do programa de esquerda moderada do Partido Socialista com partidos que, em teoria, têm dúvidas sobre a NATO, sobre o euro, sobre as políticas económicas de Bruxelas".

O chefe de Estado explica que, "depois dos primeiros meses difíceis", com um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) quase nulo, "o Governo demonstrou que mantinha o défice controlado", havendo "uma recuperação do emprego e um maior crescimento do PIB".