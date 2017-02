Actualidade

O presidente do PSD, Pedro Passos Coelho, acusou hoje o Governo de fazer regressar ao país a "má política" e avisou o PS de que não contará com os sociais-democratas para o que apelidou de "ópera-bufa".

Passos Coelho comparou a atuação do Governo PS à ópera cómica e considerou a situação da Caixa Geral de Depósitos uma "consequência do regresso da política, só que da má política".

O presidente do PSD falava num jantar, em Bragança, com dirigentes regionais do partido, em que prometeu ser "uma oposição responsável e patriótica" e avisou que não é com os sociais-democratas que "o PS pode governar".