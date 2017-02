Autárquicas

O presidente da distrital do PSD de Bragança, Jorge Fidalgo, anunciou no sábado que o partido já tem os candidatos às 12 câmaras do distrito, adiantando que o autarca de Carrazeda de Ansiães não se recandidata.

O social-democrata José Luís Correia cumpriu dois mandatos em Carrazeda de Ansiães e decidiu não ser candidato a um terceiro, apesar de a lei da limitação de mandatos lhe permitir concorrer a mais umas eleições autárquicas consecutivas.

O partido escolheu para a corrida autárquica neste concelho João Gonçalves, presidente da Assembleia Municipal, e definiu como meta continuar a ter a maioria das câmaras num distrito considerado "geneticamente do PSD", em que os sociais-democratas são poder em sete das 12 autarquias. Dos atuais sete presidentes de Câmaras, só um é que não é candidato.