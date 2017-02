Actualidade

Aproximadamente 70 pessoas foram intoxicadas no sábado por monóxido de carbono, incluindo cinco com gravidade, durante um evento privado realizado num centro de 'karting' na Bélgica, anunciaram as autoridades.

O incidente ocorreu perto das 20:30 (19:30 em Lisboa) no Wavre Indoor Karting, que foi inaugurado na quinta-feira naquela cidade situada a cerca de 30 quilómetros a sudeste da capital belga, Bruxelas.

Aproximadamente 150 pessoas assistiam ao evento privado quando a intoxicação ocorreu, segundo as autoridades locais.