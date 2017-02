Actualidade

Os Estados Unidos encontram-se a analisar as caraterísticas do lançamento levado a cabo hoje pela Coreia do Norte, podendo estar em causa, segundo fontes do Pentágono, um míssil balístico de médio alcance.

"Estamos a analisar as caraterísticas do lançamento e em breve teremos mais detalhes", indicaram fontes do Pentágono à agência Efe.

A Coreia do Norte lançou hoje um novo míssil balístico em direção ao mar do Japão, segundo anunciou o Ministério da Defesa da Coreia do Sul.