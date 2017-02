Actualidade

As autoridades francesas lançaram gás lacrimogéneo contra manifestantes, depois de um protesto, contra a alegada violação de um jovem negro por parte da polícia, ter resvalado em confrontos no sábado nos subúrbios de Paris.

Cercado por um forte contingente policial, um grupo composto por aproximadamente 2.000 manifestantes concentrou-se em Bobigny, nordeste da capital francesa, para pedir justiça para Theo, com cartazes com mensagens como "violação policial" ou "a polícia mata inocentes".

Theo, um jovem negro de 22 anos, teve de ser operado depois de ter sido detido durante um controlo antidrogas, no dia 02, no subúrbio de Aulnay-sous-Bois, altura em que alega ter sido sodomizado por um agente com um bastão extensível.