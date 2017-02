Actualidade

O Presidente dos EUA, Donald Trump, e o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, reagiram ao ensaio de míssil realizado hoje pela Coreia do Norte, exigindo que pare com as provocações e garantindo que Washington e Tóquio estão juntos "a 100%".

Os Estados Unidos "estão a 100%" com o seu aliado nipónico, afirmou Donald Trump, numa conferência conjunta, depois de a Coreia do Norte ter lançado um míssil em direção do mar do Japão, o primeiro desde que o republicano assumiu o poder a 20 de janeiro.

"O lançamento norte-coreano de um míssil é totalmente intolerável", afirmou, por seu turno, o primeiro-ministro japonês, que termina hoje a sua visita oficial aos Estados Unidos.